Ligue 1-Livestream: Toulouse - Lyon am 08.12.

Es heißt Olympique Lyon gegen den FC Toulouse im Stadium Municipal. Das letzte Mal, dass die Gäste gegen die Elf aus Lyon einen Sieg holen konnten, war im Jahr 2014. Auch in dieser Saison sehen die Gastgeber wesentlich besser aus. Sie stehen beinahe ganz oben in der Tabelle.

Kommentator: Martin Sedlacek



Ligue 1 Livestreams

Dijon - Guingamp am 05.12. um 01:00 Uhr

Am 16. Spieltag kommt es im Stade Gaston Gérard zum Kellerduell zwischen Dijon FCO und EA Guingamp. In der vergangenen Saison konnten sich beide Mannschaften noch im sicheren Tabellenmittelfeld festsetzen. Wer im direkten Duell die wichtigen Punkte einfährt, um sich aus dem Tabellenkeller zu befreien, seht ihr bei DAZN.

Monaco - Nizza am 07.12. um 01:00 Uhr

Der AS Monaco empfängt am 17. Spieltag der französichen Ligue 1 das Team aus Nizza. Im letzten Aufeinandertreffen gelang Mario Balotelli ein Doppelpack gegen die Monegassen. Dieser reichte jedoch nicht für einen Sieg, da Falcao mit seinem Treffer kurz vor Schluss den Ausgleich besorgte. Falcao oder Balotelli? Welcher Stürmer-Star macht in diesem Spiel den Unterschied aus?

Kommentator: Guido Hüsgen / Experte: Michael Hofmann

PSG - Montpellier am 08.12. um 01:00 Uhr

Paris-Trainer Thomas Tuchel empfängt mit seiner Mannschaft den HSC Montpellier. Seit 2010 hat PSG kein Liga-Heimspiel gegen Montpellier verloren. Im Parc de Princes konnten Neymar, Mbappe und co. in der vergangenen Spielzeit die Gäste mit 4:0 besiegen. Ob der Tabellenführer am 17. Spieltag der Ligue 1 die Serie ausbauen kann, erfährst Du auf DAZN!

Kommentator: Stefan Galler / Experte: Alexis Menuge

