Ligue 1-Livestream: Rennes - PSG am 18.08.

Das Duell gab es in dieser Saison bereits: Die Mannschaft von Coach Thomas Tuchel setzte sich im Supercup 2:1 durch. Jetzt gibt es die Chance auf Revanche für Stade Rennes zum Abschluss des zweiten Spieltags.

Kommentator: Stefan Galler / Experte: Alexis Menuge



Ligue 1 Livestreams

Lyon - Angers am 16.08. um 20:45 Uhr

Olympique Lyon gelang am ersten Spieltag in Monaco ein beeindruckender 3-0-Auswärtssieg - nun ist Angers zu Gast im Parc Olympique Lyonnais, das ebenfalls zum Auftakt dreifach punkten konnte.

Kommentator: Martin Sedlacek

Nantes - Marseille am 17.08. um 17:30 Uhr

Die beiden Teams haben ihr jeweils erstes Ligue 1 Spiel in der neuen Saison verloren und wollen den Fehler möglichst schnell ausbügeln. Die schlechte Nachricht für Marseille: Sie konnten keine der letzten drei Liga-Partien gegen den Club aus der Bretagne gewinnen.

Kommentator: Claus Müller

Reims - Straßburg am 18.08. um 17:00 Uhr

Mit einem 2:0 zum Auftakt in Marseille die Liga direkt durchgerüttelt - jetzt möchte Stade Reims im ersten Heimspiel der Saison den guten Start-Eindruck bestätigen.

