Ligue 1-Livestream: Rennes - Dijon am 08.12.

Im Roazhon Park empfängt Stade Rennes am 17. Spieltag der Ligue 1 die Mannschaft aus Dijon. Die letzten beiden Duelle in Rennes endeten jeweils Unentschieden. Ob es diesmal einen glücklichen Gewinner gibt, siehst Du auf DAZN.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Rennes - Dijon am 08.12. um 01:00 Uhr!

Ligue 1 Livestreams

Dijon - Guingamp am 05.12. um 01:00 Uhr

Am 16. Spieltag kommt es im Stade Gaston Gérard zum Kellerduell zwischen Dijon FCO und EA Guingamp. In der vergangenen Saison konnten sich beide Mannschaften noch im sicheren Tabellenmittelfeld festsetzen. Wer im direkten Duell die wichtigen Punkte einfährt, um sich aus dem Tabellenkeller zu befreien, seht ihr bei DAZN.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Monaco - Nizza am 07.12. um 01:00 Uhr

Der AS Monaco empfängt am 17. Spieltag der französichen Ligue 1 das Team aus Nizza. Im letzten Aufeinandertreffen gelang Mario Balotelli ein Doppelpack gegen die Monegassen. Dieser reichte jedoch nicht für einen Sieg, da Falcao mit seinem Treffer kurz vor Schluss den Ausgleich besorgte. Falcao oder Balotelli? Welcher Stürmer-Star macht in diesem Spiel den Unterschied aus?

Kommentator: Guido Hüsgen / Experte: Michael Hofmann

PSG - Montpellier am 08.12. um 01:00 Uhr

Paris-Trainer Thomas Tuchel empfängt mit seiner Mannschaft den HSC Montpellier. Seit 2010 hat PSG kein Liga-Heimspiel gegen Montpellier verloren. Im Parc de Princes konnten Neymar, Mbappe und co. in der vergangenen Spielzeit die Gäste mit 4:0 besiegen. Ob der Tabellenführer am 17. Spieltag der Ligue 1 die Serie ausbauen kann, erfährst Du auf DAZN!

Kommentator: Stefan Galler / Experte: Alexis Menuge

DAZN zeigt die Europa League

Zur Saison 2018/19 vergrößert DAZN sein Angebot. Neben den europäischen Top-Ligen aus England und Spanien zeigt DAZN auch Spiele der Champions League sowie Partien aus der Europa League.

Bei der Europa League hat sich DAZN ein umfassendes Rechtepaket gesichert und zeigt alle 205 Spiele des Wettbewerbs. Außerdem könnt ihr bei DAZN bereits kurz nach Abpfiff die Match-Highlights sehen.

Auf welchen Geräten kann ich DAZN anschauen?

Du kannst DAZN auf nahezu allen mobilen Endgeräten und Smart TVs anschauen. Nach dem Abschluss deiner Mitgliedschaft kannst du DAZN über die PlayStation 3, PlayStation 4, sowie über die Xbox One abrufen.

Natürlich ist DAZN über den herkömmlichen Weg auf dem Laptop zu erreichen. Dazu benötigt es lediglich eine Internetverbindung. Außerdem bietet DAZN dank der App die Möglichkeit, alle Events auch unterwegs zu verfolgen.

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.