Ligue 1-Livestream: Reims - Nizza am 19.01.

Am 21. Spieltag der Ligue 1 empfängt Stade Reims den OGC Nizza im Stade Auguste Delaune. Das von Patrick Vieira trainierte Nizza will sich für das 0:1 vom 1. Spieltag revanchieren.



In einem Nachholspiel des 18. Spieltags der Ligue 1 trifft Guingamp auf Rennes. Im Stade de Roudourou sind die Gäste aus Rennes klarer Favorit gegen den Tabellenletzten.

Am 21. Spieltag der Ligue 1 ist Amiens zu Gast im Stade Pierre-Mauroy beim OSC Lille. In der Hinrunde gewann Lille 3:2, damals traf Nicolas Pepe dreimal. Auch diesmal ist Lille als Champions-League-Anwärter Favorit.

Kommentator: Gari Paubandt

An Spieltag 21 in der Ligue 1 ist EA Guingamp zu Gast im Parc des Princes bei Paris St. Germain. Die Heimbilanz der Hauptstädter: neun Spiele, neun Siege, 28:3 Tore. Gegen den Tabellenletzten soll es genau so weitergehen.

Kommentator: Stefan Galler / Experte: Alexis Menuge

