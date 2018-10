Ligue 1-Livestream: Nizza - Marseille am 21.10.

Am 10. Spieltag in der Ligue 1 ist Olympique Marseille zu Gast beim OGC Nizza. Während OM weiter den Anschluss an den Tabellenzweiten Lille halten will, brauchen die Hausherren dringend Punkte, um so den schwachen Saisonstart vergessen zu machen.

Kommentator: Stefan Galler / Experte: Alexis Menuge



Ligue 1 Livestreams

Lyon - Nimes am 19.10. um 02:00 Uhr

Spieltag 10 in der Ligue 1! Zum Auftakt empfängt Olympique Lyon Aufsteiger Nimes im heimischen Groupama Stadium. Können die Gastgeber nach der 0:5-Niederlage bei PSG ihren Anhängern einen Heimsieg bescheren? Die Antwort erfährst du live auf DAZN!

Kommentator: Martin Sedlacek

Caen - Guingamp am 20.10. um 02:00 Uhr

Beide Teams werden es diese Saison wohl mit dem Abstieg zu tun haben. Wer kannsich im Stade Michel-d'Ornano wenigstens etwas befreien? Die Antwort auf DAZN!

Montpellier - Bordeaux am 21.10. um 02:00 Uhr

Am 10. Spieltag der Ligue 1 ist Girondins Bordeaux zu Gast im Stade de la Mosson beim HSC Montpellier.

