Ligue 1-Livestream: Nimes - Toulouse am 19.01.

Am 21. Spieltag der Ligue 1 empfängt Aufsteiger Nimes Olympique den FC Toulouse im Stade des Costieres. Nimes gewann nur eines seiner letztem sieben Heimspiele.



Am 21. Spieltag der Ligue 1 ist Amiens zu Gast im Stade Pierre-Mauroy beim OSC Lille. In der Hinrunde gewann Lille 3:2, damals traf Nicolas Pepe dreimal. Auch diesmal ist Lille als Champions-League-Anwärter Favorit.

Kommentator: Gari Paubandt

An Spieltag 21 in der Ligue 1 ist EA Guingamp zu Gast im Parc des Princes bei Paris St. Germain. Die Heimbilanz der Hauptstädter: neun Spiele, neun Siege, 28:3 Tore. Gegen den Tabellenletzten soll es genau so weitergehen.

Kommentator: Stefan Galler / Experte: Alexis Menuge

