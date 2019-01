Ligue 1-Livestream: Nimes - Montpellier am 03.02.

Am 23. Spieltag in der Ligue 1 kommt es zum Duell zwischen Olympique Nimes und dem HSC Montpellier. Das Hinspiel gewannen die Gäste 3:0.



Ligue 1 Livestreams

Lille - Nizza am 01.02. um 01:00 Uhr

Am 23. Spieltag der Ligue 1 ist der OGC Nizza bei Lille im Stade Pierre-Mauroy zu Gast.

Bordeaux - Guingamp am 02.02. um 01:00 Uhr

Im Stadion Matmut Atlantique kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Girondins Bordeaux und EA Guingamp. Gastgeber und Favorit Bordeaux bleibt nichts anderes als ein Sieg übrig gegen die abstiegsbedrohten Gäste, wenn es etwas werden soll mit der Europa League.

Lyon - PSG am 03.02. um 01:00 Uhr

Olympique Lyon gegen Paris Saint-Germain – der ehemalige gegen den aktuellen Serienmeister der Ligue 1. Das 0:5 aus dem Hinspiel schmerzt OL immer noch. Vor eigenem Publikum will das Team von Bruno Genesio PSG die erste Saison-Niederlage in der Liga beibringen.

Kommentator: Stefan Galler / Experte: Alexis Menuge

