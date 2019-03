Ligue 1-Livestream: Nantes - Lille am 31.03.

Nach der Last-Minute-Pleite gegen Monaco droht Platz 2 für Lille in Gefahr zu geraten. Vier Punkte Vorsprung sind es noch auf Lyon, gegen den Tabellen-15. ist ein Heimsieg eingeplant.



Ligue 1 Livestreams

Rennes - Lyon am 29.03. um 20:45 Uhr

Die Gäste sind vom Papier her Favorit, Lyon ist jedoch gewarnt: In der Hinrunde nahm Rennes aus Lyon drei Punkte mit. Jetzt braucht Lyon einen Auswärtssieg, um am Zweitplatzierten Lille dranzubleiben.

Kommentator: Martin Sedlacek

Marseille - Angers am 30.03. um 17:00 Uhr

Die Gastgeber um Mario Balotelli versuchen den Druck auf Lyon auf Rang 3 zu erhöhen, haben ihrerseits aber St. Etienne und Reims im Nacken.

Toulouse - PSG am 31.03. um 21:00 Uhr

Der Spitzenreiter kommt zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt aus Sicht der Gastgeber, die nur eins ihrer letzten neun Spiele gewannen.

Kommentator: Stefan Galler / Experte: Alexis Menuge

