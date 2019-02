Ligue 1-Livestream: Montpellier - Monaco am 10.02.

Am 24. Spieltag der Ligue ist der AS Monaco zu Gast im Stade de la Mosson beim HSC Montpellier. Damit trifft der Meister von 2012 auf den Meister von 2017. In dieser Saison kämpft Monaco um den Klassenerhalt und Montpellier um die internationalen Plätze.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Montpellier - Monaco am 10.02. um 15:00 Uhr!

Ligue 1 Livestreams

Dijon - Marseille am 08.02. um 20:45 Uhr

Zum Auftakt des 24. Spieltages der Ligue 1 ist Olympique Marseille zu Gast beim FCO Dijon. Mit Winterneuzugang Mario Balotelli plant Marseille in der Rückrunde den Angriff auf die Europa-League-Ränge.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

PSG - Bordeaux am 09.02. um 17:00 Uhr

Paris Saint Germain empängt Girondons Bordeaux im Parc des Princes am 24. Spieltag der Ligue 1. PSG bleibt zu Hause unantastbar! Elf Spiele elf Siege dazu 41 Tore bei nur vier Gegentoren heißt die Heimbilanz bisher.

Kommentator: Stefan Galler / Experte: Alexis Menuge

Rennes - St. Etienne am 10.02. um 17:00 Uhr

Am 24. Spieltag der Ligue 1 empfängt Stade Rennes den AS St. Etienne im Roazhon Park. Seit fünf Ligapartien ist Rennes gegen St. Etienne ungeschlagen.

DAZN als Heimat von zahlreichen Box-Highlights

DAZN ist stets auf der Suche nach Sport-Highlights, die auf der Plattform übertragen werden können. In diesem Kontext hat der Streaming-Dienst regelmäßig ausgewählte Box-Events im Programm. In der Vergangenheit übertrug DAZN beispielsweise den Mega-Fight zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor.

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.

DAZN zeigt die Europa League

Zur Saison 2018/19 vergrößert DAZN sein Angebot. Neben den europäischen Top-Ligen aus England und Spanien zeigt DAZN auch Spiele der Champions League sowie Partien aus der Europa League.

Bei der Europa League hat sich DAZN ein umfassendes Rechtepaket gesichert und zeigt alle 205 Spiele des Wettbewerbs. Außerdem könnt ihr bei DAZN bereits kurz nach Abpfiff die Match-Highlights sehen.