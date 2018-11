Ligue 1-Livestream: Monaco - PSG am 11.11.

Erlebe die Ligue 1 live auf DAZN! Die AS Monaco empfängt im Stade Louis II den Tabellenführer aus Paris. Die Star-Truppe von Trainer Thomas Tuchel marschiert souverän durch die Saison. Können Mbappe, Neymar und Co. den nächsten Dreier einfahren oder stolpern sie gegen die Elf von Thierry Henry?



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Monaco - PSG am 11.11. um 01:00 Uhr!

Ligue 1 Livestreams

Lille - Straßburg am 09.11. um 01:00 Uhr

Zum Auftakt des 13. Spieltags in der Ligue 1 empfängt der OSC Lille Racing Straßburg. Ob die Gastgeber nach der 1:2-Niederlage gegen Paris Saint-Germain wieder zurück in die Erfolgsspur finden, siehst du live auf DAZN!

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Angers - Montpellier am 10.11. um 01:00 Uhr

Im Stade Raymond-Kopa gastiert der HSC Montpellier beim SCO Angers am 13. Spieltag der Ligue 1. Auf DAZN erfährst Du, ob Montpellier Punkte mit nach Hause nehmen kann.

Bordeaux - Caen am 11.11. um 01:00 Uhr

Am 13. Spieltag in der Ligue 1 empfängt Girondins Bordeaux im Matmut Atlantique SM Caen. Verfolge die Partie live auf DAZN!

Auf welchen Geräten kann ich DAZN anschauen?

Du kannst DAZN auf nahezu allen mobilen Endgeräten und Smart TVs anschauen. Nach dem Abschluss deiner Mitgliedschaft kannst du DAZN über die PlayStation 3, PlayStation 4, sowie über die Xbox One abrufen.

Natürlich ist DAZN über den herkömmlichen Weg auf dem Laptop zu erreichen. Dazu benötigt es lediglich eine Internetverbindung. Außerdem bietet DAZN dank der App die Möglichkeit, alle Events auch unterwegs zu verfolgen.

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.

Wie kann ich für DAZN bezahlen?

Neben den klassischen Bezahlmethoden via Kreditkarte oder dem SEPA-Lastschriftmandat können DAZN-Kunden seit November 2017 auch ganz simpel über ein PayPal-Konto die monatliche Gebühr entrichten. Auch möglich ist der Bezahlweg über iTunes.

Der monatliche Preis kann zudem mit Gutscheinen abgegolten werden. Die dafür benötigten Gutscheincodes können über folgende Wege erworben werden.

- Per E-Mail von DAZN oder einem Partner, z.B. erhalten Kunden bestimmter Firmen weitere Gratismonate in Form von Gutscheincode.

- Über eine Werbung/Werbebeilage in einer Zeitschrift

- Als Preis bei einem Gewinnspiel