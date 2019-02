Ligue 1-Livestream: Marseille – St. Etienne  am 03.03.

Der AS St. Etienne ist am 27. Spieltag der Ligue 1 bei Olympique Marseille, im Stade Velodrome, zu Gast. Zwar hat das Duell über die Jahre etwas an Bedeutung verloren, aber dieses Jahr geht es für beide Teams um das internationale Geschäft. Kann der Rekordmeister aus Saint Etienne, um Ex-Dortmunder Neven Subotic, Punkte aus Marseille entführen?



Ligue 1 Livestreams

Bordeaux - Montpellier am 01.03. um 20:45 Uhr

Am 27. Spieltag der Ligue 1 ist Montpellier zu Gast im Matmut Atlantique. Montpellier schnuppert seit sechs Jahren mal wieder "Europapokalluft". Kann das Team von Michel Der Zakarian gegen Bordeaux wichtige Punkte im Kampf um die internationalen Ränge einfahren?

Caen - PSG am 02.03. um 17:00 Uhr

Am 27. Spieltag begegnen sich Caen und Paris St. Germain in der nordfranzösischen Hafenstadt. Caen kassierte in den letzten neun Partien im Schnitt jeweils drei Treffer gegen das Team von Thomas Tuchel.

Kommentator: Stefan Galler / Experte: Alexis Menuge

Lyon - Toulouse am 03.03. um 17:00 Uhr

Die Ligue 1 live auf DAZN! Am 27. Spieltag ist der FC Toulouse zu Gast bei Olympique Lyon. Seit ganzen acht Spielen wartet Toulouse auf einen Sieg gegen Lyon. Der letzte gelang 2014.

Wie bekomme ich DAZN?

Sofern du noch keinen DAZN-Accout hast, musst du auf der Anmeldeseite lediglich auf den Banner "Gratismonat startet" drücken, anschließend in zwei einfachen Schritten deine Daten angeben. Dabei werden nur deine E-Mail-Adresse, ein Passwort und die gewünschte Zahlungsmethode gebraucht.

Direkt im Anschluss kann das komplette Angebot von DAZN kannst gleich im Anschluss das gesamte Angebot von DAZN erkunden. Der erste Monat ist dabei kostenlos, danach werden monatlich 9,99 Euro fällig.

Wie viel kostet DAZN?

Nach einem Gratismonat im Zuge der Neuregistrierung kostet das Angebot von DAZN 9,99 Euro im Monat. Weitere Kosten fallen nicht an. Ein Abonnement bei DAZN ist monatlich kündbar.

Qualität bei DAZN

DAZN strahlt alle seine Streams in HD aus. Außerdem bietet DAZN einige Features, um dem User eine bestmögliche Qualität zu bieten. So kann man beliebig zurückspulen und sich die Szenen seiner Wahl erneut anzuschauen.