Ligue 1-Livestream: Marseille - Saint-Etienne am 01.09.

Bereits zum 39. Mal treffen die beiden Traditionsklubs Frankreichs in der Ligue 1 aufeinander: 19 Mal gewannen die Kicker aus Marseille und der Rekordmeister aus Saint-Etienne lediglich sieben Mal.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Marseille - Saint-Etienne am 01.09. um 21:00 Uhr!

Ligue 1 Livestreams

Metz - PSG am 30.08. um 20:45 Uhr

Frankreichs überlegener Zweitliga-Meister der letzten Saison gegen den überlegenen Erstliga-Meister: PSG gewann die letzten sieben Ligaspiele gegen Metz und schoss dabei immer mindestens drei Tore.

Kommentator: Guido Hüsgen / Experte: Alexis Menuge

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Lyon - Bordeaux am 31.08. um 17:30 Uhr

Für Girondins Bordeaux steht die zweite Auswärtshürde an: Nach Lyon reist der 14. der Vorsaison mit einem 2:0-Sieg gegen Dijon im Gepäck.

Kommentator: Claus Müller

Straßburg - Monaco am 01.09. um 17:00 Uhr

Bescheidener Start für beide Teams! Straßburg holte aus drei Spielen bislang vier Punkte, Monaco sogar nur einen einzigen. Somit befinden sich beide Mannschaften derzeit im Tabellenkeller der Ligue 1.

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Mittlerweile hat DAZN Rechte für die Champions League, Europa League und sogar für Bundesliga (Freitagsspiele, sonntags um 13.30 Uhr und Montagsspiele). Zudem kommen Fans der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.

Wie bekomme ich DAZN?

Sofern du noch keinen DAZN-Accout hast, musst du auf der Anmeldeseite lediglich auf den Banner "Gratismonat startet" drücken, anschließend in zwei einfachen Schritten deine Daten angeben. Dabei werden nur deine E-Mail-Adresse, ein Passwort und die gewünschte Zahlungsmethode gebraucht.

Direkt im Anschluss kann das komplette Angebot von DAZN kannst gleich im Anschluss das gesamte Angebot von DAZN erkunden. Der erste Monat ist dabei kostenlos, danach werden monatlich 11,99 Euro fällig. Ein Jahresabo kostet dich 119,99 Euro.

DAZN kostenlos testen

Wer gerne und viel Sport schaut, ist bei DAZN genau richtig aufgehoben. Der Streaming-Dienst bietet jährlich über 8.000 Live-Events aus der Welt des Sports an. Neben Fußball und US-Sport kann man auf DAZN auch andere Sportarten wie Tennis, Darts und Boxen sehen.

Und das Beste daran: Jeder kann DAZN 30 Tage kostenlos testen und sich vom Angebot sowie der Qualität überzeugen. Sollte man unzufrieden sein, kann die Mitgliedschaft mit wenigen Klicks gekündigt werden.