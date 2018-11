Ligue 1-Livestream: Marseille - Reims am 02.12.

Olympique Marseille muss am 15. Spieltag der Ligue 1 gegen die Gäste aus Reims punkten, um den Anschluss an das obere Tabellenfeld nicht zu verlieren. Ob ein Sieg im heimischen Stade Vélodrome gelingt, erfährst du hier!

Kommentator: Marcel Seufert



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Marseille - Reims am 02.12. um 01:00 Uhr!

Ligue 1 Livestreams

St. Etienne - Nantes am 30.11. um 01:00 Uhr

Die Ligue 1 live auf DAZN! Am 15. Spieltag begrüßt St. Etienne im Stade Geoffroy-Guichard den FC Nantes. Im letzten Duell konnten die Gastgeber mit 3:0 gewinnen. Wird sich das Team von Jean-Louis Gasset auch diesmal durchsetzen?

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Lille - Lyon am 01.12. um 01:00 Uhr

Die Ligue 1 live auf DAZN! Der OSC Lille tifft auf zuhause auf Olympique Lyon. Der OSC beweist in dieser Saison Heimstärke. Keine einzige Niederlage musste das Team von Christophe Galtier bisher auf heimischen Boden hinnehmen. Hält die Serie auch gegen Lyon?

Kommentator: Guido Hüsgen / Experte: Alexis Menuge

Toulouse - Dijon am 02.12. um 01:00 Uhr

Ligue 1 live auf DAZN! Der FC Toulouse empfängt am 15. Spieltag Dijon FCO. Die letzten fünf Duelle konnte Dijon gegen Toulouse nicht verlieren. Ob die Serie hält, erfährst du hier!

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus den internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 9,99 Euro im Monat sichern.

DAZN zeigt die Europa League

Zur Saison 2018/19 vergrößert DAZN sein Angebot. Neben den europäischen Top-Ligen aus England und Spanien zeigt DAZN auch Spiele der Champions League sowie Partien aus der Europa League.

Bei der Europa League hat sich DAZN ein umfassendes Rechtepaket gesichert und zeigt alle 205 Spiele des Wettbewerbs. Außerdem könnt ihr bei DAZN bereits kurz nach Abpfiff die Match-Highlights sehen.

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Aber nicht nur die Fans der Premier League, der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.