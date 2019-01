Ligue 1-Livestream: Marseille - Monaco am 13.01.

In der Ligue 1 treffen am 20. Spieltag Olympique Marseille und der AS Monaco aufeinander. Die AS muss in der Rückrunde schleunigst einen positiven Lauf starten, sonst könnte die erste Trainerstation von Thiery Henry mit einem sportlichen Desaster enden. Für Marseille gilt es Anschluss an die internationalen Plätze zu Halten.

Kommentator: Stefan Galler / Experte: Alexis Menuge



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Marseille - Monaco am 13.01. um 01:00 Uhr!

Ligue 1 Livestreams

Lyon - Reims am 11.01. um 01:00 Uhr

In Frankreich geht es im Grunde nur noch um die Plätze hinter PSG - Olympique Lyon hätte mit einem Heimsieg gegen Stade Reims hervorragende Aussichten auf Rang zwei. Die Gäste haben indes Ambitionen auf die Europa League. Der 20. Spieltag der Ligue 1 hier auf DAZN.

Kommentator: Guido Hüsgen

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Dijon - Montpellier am 12.01. um 01:00 Uhr

Am 20. Spieltag in der Ligue 1 trifft Dijon auf Montpellier. Die Begegnung siehst live auf DAZN.

Toulouse - Straßburg am 13.01. um 01:00 Uhr

Die Ligue 1 live auf DAZN: Toulouse empfängt am 20. Spieltag Straßburg. Die Gastgeber warten nun seit bereits sechs Spielen auf einen Sieg gegen die Elsässer. Den letzten Erfolg gab es im September 2005. Diese Serie gilt es für Toulouse zu ändern. Ob sie es schaffen, siehst Du auf DAZN.

DAZN zeigt die Europa League

Zur Saison 2018/19 vergrößert DAZN sein Angebot. Neben den europäischen Top-Ligen aus England und Spanien zeigt DAZN auch Spiele der Champions League sowie Partien aus der Europa League.

Bei der Europa League hat sich DAZN ein umfassendes Rechtepaket gesichert und zeigt alle 205 Spiele des Wettbewerbs. Außerdem könnt ihr bei DAZN bereits kurz nach Abpfiff die Match-Highlights sehen.

DAZN als Heimat von zahlreichen Box-Highlights

DAZN ist stets auf der Suche nach Sport-Highlights, die auf der Plattform übertragen werden können. In diesem Kontext hat der Streaming-Dienst regelmäßig ausgewählte Box-Events im Programm. In der Vergangenheit übertrug DAZN beispielsweise den Mega-Fight zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor.

Qualität bei DAZN

DAZN strahlt alle seine Streams in HD aus. Außerdem bietet DAZN einige Features, um dem User eine bestmögliche Qualität zu bieten. So kann man beliebig zurückspulen und sich die Szenen seiner Wahl erneut anzuschauen.