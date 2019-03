Ligue 1-Livestream: Lille - Monaco am 15.03.

Der AS Monaco klettert so langsam aus dem Tabellenkeller. In Lille trifft das Team aus dem Fürstenstaat nun auf eine der stärksten Mannschaften Frankreichs - gegen die es die letzten sechs Partien nicht verloren hat.

Kommentator: Martin Sedlacek



Ligue 1 Livestreams

Dijon - PSG am 12.03. um 19:00 Uhr

Zum Nachholspiel des 18. Spieltages gastiert Ligaprimus Paris Saint-Germain bei Dijon. An das vergangene Liga-Duell haben die Gastgeber keine guten Erinnerungen: 8:0 schoss PSG Dijon damals ab. Außerdem gewannen die Hauptstädter ihre letzten sechs Liga-Begegnungen gegen Dijon. Ob PSG-Coach Thomas Tuchel erneut jubelt, erfährst du auf DAZN!

Kommentator: Stefan Galler / Experte: Alexis Menuge

Nizza - Toulouse am 15.03. um 19:00 Uhr

Am 29. Spieltag empfängt OGC Nizza den FC Toulouse. An das Hinspiel wird das Team von Patrick Vieira ungern denken, Nizza ging 1:4 in Toulouse unter.

