Ligue 1-Livestream: Lille - Marseille am 30.09.

Erlebe die Ligue 1 live auf DAZN! Olympique Marseille ist bei OSC Lille zu Gast. Die letzten 5 Aufeinandertreffen beider Mannschaften hat Marseille nicht verloren. Wie die Partie diesmal ausgeht, erfährst Du hier!

Kommentator: Stefan Galler



Ligue 1 Livestreams

Nizza - PSG am 29.09. um 17:15 Uhr

Paris St. Germain ist am 8. Spieltag der Ligue 1 zu Gast bei OGC Nizza. Von den letzten 3 Partien konnten die Gastgeber nur einmal gewinnen. Die Hauptstädter gehen als klarer Favorit in das Duell, aber kann Nizza gegen Neymar, Cavani & Co. dagegenhalten? Verfolge die Partie live auf DAZN!

Kommentator: Stefan Galler / Experte: Alexis Menuge

Angers - Guingamp am 29.09. um 20:00 Uhr

Die Ligue 1 live auf DAZN! Am 8. Spieltag treffen im Stade Raymond-Kopa SCO Angers und EA Guingamp aufeinander. Die letzten beiden Ligaduelle konnte Angers nicht verlieren. Wie die Partie ausgeht, erfährst Du hier!

Montpellier - Nimes am 30.09. um 17:00 Uhr

Die Ligue 1 live auf DAZN! Aufsteiger Olympique Nimes ist zu Gast bei HSC Montpellier. Zuletzt trafen beide Mannschaften in der Saison 2008/2009 aufeinander. Damals allerdings noch in Ligue 2. Wer das Duell für sich entscheidet siehst Du hier!

