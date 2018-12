Ligue 1-Livestream: Guingamp - Rennes am 16.12.

Am 18. Spieltag der Ligue 1 ist der EA Guingamp zu Gast bei Stade Rennes. Beim letzten Gastauftritt in Rennes konnte Guingamp 3 Punkte holen. Die sind auch dieses Jahr wichtig, denn Guingamp steckt tief im Abstiegskampf der Ligue 1.



Ligue 1 Livestreams

Nizza - St. Etienne am 14.12. um 01:00 Uhr

Am 18. Spieltag der Ligue 1 empfängt OGC Nizza die AS St. Etienne.

Dijon - PSG am 15.12. um 01:00 Uhr

Der 18. Spieltag der französischen Ligue 1 live auf DAZN! Im heimischen Stade Gaston Gérard konnte Dijon in der laufenden Saison bisher nur 6 Tore erzielen. So oft trafen allein Neymar und Di Maria beim letzten Duell. In diesem fegte das Star-Ensemble aus Paris Dijon einfach mal 8:0 aus dem Stadion.

Kommentator: Stefan Galler / Experte: Alexis Menuge

Lyon - Monaco am 16.12. um 01:00 Uhr

18. Spieltag in der Ligue 1: Olympique Lyon empfängt den AS Monaco. Die Gastgeber können mit drei Punkten den Kampf um die Champions-League-Plätze weiter spannend halten. Für die Monegassen um Star-Coach Thierry Henry geht es dagegen um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Wer sie sich holt, siehst Du live auf DAZN.

Kommentator: Guido Hüsgen / Experte: Michael Hofmann

