Ligue 1-Livestream: Guingamp - Dijon am 16.03.

Am 29. Spieltag gastiert Dijon FCO bei EA Guingamp. In den bisherigen fünf Ligue-1-Partien gab es für beide je zwei Siege, immer für das Heimteam. Jetzt treffen sie sich ganz weit unten in der Tabelle, mindestens eine von beiden Mannschaften wird wohl absteigen.



Am 29. Spieltag empfängt OGC Nizza den FC Toulouse. An das Hinspiel wird das Team von Patrick Vieira ungern denken, Nizza ging 1:4 in Toulouse unter.

Der AS Monaco klettert so langsam aus dem Tabellenkeller. In Lille trifft das Team aus dem Fürstenstaat nun auf eine der stärksten Mannschaften Frankreichs - gegen die es die letzten sechs Partien nicht verloren hat.

Kommentator: Martin Sedlacek

Amiens ist am 29. Spieltag bei Amiens im Stade Raymond-Kopa zu Gast. Wer holt nach dem 0:0 im Hinspiel diesmal die 3 Punkte?

