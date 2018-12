Ligue 1-Livestream: Guingamp - Amiens am 08.12.

Guingamp trifft am 17. Ligue 1 Spieltag auf Amiens. Wer holt sich im Stade de Roudourou wichtige Punkte im Tabellenkeller?



Am 16. Spieltag der Ligue1 trifft Olympique Lyon zu Hause auf Stade Rennes. In der vergangenen Saison konnte sich in den beiden Begegnungen jeweils die Gastmannschaft durchsetzen. Kann Rennes diese Serie fortsetzen und damit näher an die internationalen Plätze vorrücken?

Der AS Monaco empfängt am 17. Spieltag der französichen Ligue 1 das Team aus Nizza. Im letzten Aufeinandertreffen gelang Mario Balotelli ein Doppelpack gegen die Monegassen. Dieser reichte jedoch nicht für einen Sieg, da Falcao mit seinem Treffer kurz vor Schluss den Ausgleich besorgte. Falcao oder Balotelli? Welcher Stürmer-Star macht in diesem Spiel den Unterschied aus?

Es heißt Olympique Lyon gegen den FC Toulouse im Stadium Municipal. Das letzte Mal, dass die Gäste gegen die Elf aus Lyon einen Sieg holen konnten, war im Jahr 2014. Auch in dieser Saison sehen die Gastgeber wesentlich besser aus. Sie stehen beinahe ganz oben in der Tabelle.

