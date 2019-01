Ligue 1-Livestream: Bordeaux - Guingamp am 02.02.

Im Stadion Matmut Atlantique kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Girondins Bordeaux und EA Guingamp. Gastgeber und Favorit Bordeaux bleibt nichts anderes als ein Sieg übrig gegen die abstiegsbedrohten Gäste, wenn es etwas werden soll mit der Europa League.



Ligue 1 Livestreams

Lille - Nizza am 01.02. um 01:00 Uhr

Am 23. Spieltag der Ligue 1 ist der OGC Nizza bei Lille im Stade Pierre-Mauroy zu Gast.

Angers - Dijon am 02.02. um 01:00 Uhr

Am 23. Spieltag in der Ligue 1 empfängt Angers im heimischen Stade Raymond-Kopa Dijon. Die Gäste üben in dieser Saison bislang Seilspringen mit der Abstiegslinie in der Tabelle, bewegen sich immer an der Grenze in akuter Gefahr.

