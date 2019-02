Ligue 1-Livestream: Amiens - Nizza am 23.02.

Am 26. Spieltag der Ligue 1 begrüßt Amiens im Stade de la Licorne die Gäste aus Nizza. Im Hinspiel siegte die Mannschaft von der Cote d'Azur 1:0. Ein weiterer Sieg würde Nizza in eine bessere Position für die Teilnahme an der Europa League bringen.



Ligue 1 Livestreams

Bordeaux - Guingamp am 20.02. um 19:00 Uhr

Das Nachholspiel zwischen Bordeaux und Guingamp schließt den 23. Spieltag der Ligue 1 ab. Von den letzten acht Duellen dieser Teams gewann Guingamp nur eines. Die Ergebnisse der vergangenen Wochen haben die Gäste ganz tief in der Tabelle nach unten gehämmert.

PSG - Montpellier am 20.02. um 21:00 Uhr

In einem Nachholspiel der Ligue empängt Paris Saint-Germain den HSC Montpellier im Parc des Princes. Vor allem in Heimspielen zeigt sich die Dominanz von PSG in Frankreich normalerweise auf beeindruckende Weise.

Kommentator: Guido Hüsgen

Guingamp - Angers am 23.02. um 20:00 Uhr

Im Stade du Roudourou empfängt Guingamp am 26. Spieltag der Ligue 1 Angers. Im Hinspiel gewannen die Gastgeber 1:0. Seitdem gab es in der Liga für Guingamp fast nur Enttäuschungen, die Hoffnung verschwindet langsam durch die Hintertür.

