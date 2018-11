Ligue 1-Livestream: Amiens - Marseille am 25.11.

Zum Abschluss des 14. Spieltages in Frankreichs höchster Spielklasse gastiert Olympique Marseille bei Amiens. Seit der Gründung der Ligue 1 2002 trafen beide Teams erst zweimal aufeinander. Beide Spiele konnte Marseille gewinnen. Ob Amiens im dritten Anlauf der Sieg gegen Marseille gelingt, erfährst Du auf DAZN.



Zum Auftakt des 14. Spieltages in der Ligue 1 empfängt Olympique Lyon den französischen Rekordmeister St. Etienne. Das Hinspiel in der vergangenen Saison konnte Lyon eindrucksvoll mit 5:0 gewinnen. Lyons Offensiv-Duo Memphis Depay und Nabil Fekir waren an vier der fünf Toren direkt beteiligt. Ob sie das im heimischen Parc Olympique Lyonnais wiederholen können, siehst du auf DAZN!

Am 14. Spieltag der Ligue 1 erwartet SM Caen den AS Monaco im Stade Michel d'Ornano. Das letzte Mal, dass die Spieler aus der Normandie eine solche Begegnung für sich entscheiden konnten, war im Jahr 2013. Kann Caen das jetzt ändern und Monaco unter Thierry Henry schlagen?

Französischer Fussball der Spitzenklasse auf DAZN! Am 14. Spieltag empfängt der OGC Nizza den OSC Lille in der Allianz Riviera. Seit 13 Begegnungen hat Nizza nicht mehr gegen Lille verloren. Den letzten Sieg der Dogues gab es im Mai 2012, damals gewann Lille in Nizza 1:0. Eine Antwort auf die Frage, ob die Serie reißt oder bestehen bleibt, gibt es hier.

