Ligue 1-Livestream: Amiens - Lyon am 27.01.

Der 22. Spieltag in der französischen Ligue 1. In insgesamt sechs Duellen mit Lyon gewann Amiens bisher noch nie. Es besteht also die Möglichkeit, im heimischen Stade de la Licorne Historisches zu erreichen.

Kommentator: Michael Seyberth



Ligue 1 Livestreams

Marseille - Lille am 25.01. um 01:00 Uhr

Marseille empfängt im Stade Velodrome Lille. OSC spielt eine starke Saison und hat realistisch betrachtet Platz 2 als Ziel. Bei Olympique läuft es in dieser Saison hingegen überhaupt nicht: In der Europa League ist OM bereits in der Gruppenphase als Letzter rausgeflogen und steht in der Ligue 1 nur im Tabellenmittelfeld.

Kommentator: Stefan Galler / Experte: Alexis Menuge

Straßburg - Bordeaux am 26.01. um 01:00 Uhr

Straßburg empfängt am 22. Spieltag der Ligue 1 Bordeaux im Stade de la Meinau.

PSG - Rennes am 27.01. um 01:00 Uhr

Thomas Tuchels Elf bekommt es am 22. Spieltag vor heimischem Publikum mit Stade Rennes zu tun. Für Paris St. Germain ein Pflicht-Dreier, wenn das Team der Superstars weiterhin die Ligue 1 komplett dominieren will.

Kommentator: Stefan Galler / Experte: Alexis Menuge

