Ligue 1-Livestream: Amiens - Bordeaux am 31.03.

Die Gäste sind seit fünf Spielen sieglos und versauern im Tabellenmittelfeld. Diese Sorge hätte Amiens auf Platz 17 gerne.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Amiens - Bordeaux am 31.03. um 15:00 Uhr!

Ligue 1 Livestreams

Rennes - Lyon am 29.03. um 20:45 Uhr

Die Gäste sind vom Papier her Favorit, Lyon ist jedoch gewarnt: In der Hinrunde nahm Rennes aus Lyon drei Punkte mit. Jetzt braucht Lyon einen Auswärtssieg, um am Zweitplatzierten Lille dranzubleiben.

Kommentator: Martin Sedlacek

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Marseille - Angers am 30.03. um 17:00 Uhr

Die Gastgeber um Mario Balotelli versuchen den Druck auf Lyon auf Rang 3 zu erhöhen, haben ihrerseits aber St. Etienne und Reims im Nacken.

Nantes - Lille am 31.03. um 17:00 Uhr

Nach der Last-Minute-Pleite gegen Monaco droht Platz 2 für Lille in Gefahr zu geraten. Vier Punkte Vorsprung sind es noch auf Lyon, gegen den Tabellen-15. ist ein Heimsieg eingeplant.

Wie bekomme ich DAZN?

Sofern du noch keinen DAZN-Accout hast, musst du auf der Anmeldeseite lediglich auf den Banner "Gratismonat startet" drücken, anschließend in zwei einfachen Schritten deine Daten angeben. Dabei werden nur deine E-Mail-Adresse, ein Passwort und die gewünschte Zahlungsmethode gebraucht.

Direkt im Anschluss kann das komplette Angebot von DAZN kannst gleich im Anschluss das gesamte Angebot von DAZN erkunden. Der erste Monat ist dabei kostenlos, danach werden monatlich 9,99 Euro fällig.

DAZN kostenlos testen

Wer gerne und viel Sport schaut, ist bei DAZN genau richtig aufgehoben. Der Streaming-Dienst bietet jährlich über 8.000 Live-Events aus der Welt des Sports an. Neben Fußball und US-Sport kann man auf DAZN auch andere Sportarten wie Tennis, Darts und Boxen sehen.

Und das Beste daran: Jeder kann DAZN 30 Tage kostenlos testen und sich vom Angebot sowie der Qualität überzeugen. Sollte man unzufrieden sein, kann die Mitgliedschaft mit wenigen Klicks gekündigt werden.

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Aber nicht nur die Fans der Premier League, der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.