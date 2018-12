League Cup-Livestream: Leicester - Man City am 18.12.

Im Viertelfinale des EFL Carabao Cup reist Leicester City zu Manchester City! Die Hausherren aus dem Etihad Stadium sind hierbei die klaren Favoriten, doch die Foxes sind derzeit gut in Form. Leicester setzte sich im Achtelfinale gegen Southampton knapp mit 1:0 durch, während die Skyblues Fulham mit 2:0 schlug. Hier verpasst du nichts!

Kommentator: Uli Hebel / Experte: Sebastian Kneißl / Moderator: Tobi Wahnschaffe



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Leicester - Man City am 18.12. um 01:00 Uhr!

League Cup Livestreams

Middlesbrough - Burton Albion am 18.12. um 01:00 Uhr

Das Überraschungs-Team im Viertelfinale des EFL Carabao Cups heißt Burton Albion. Die Brewers stiegen in der Vorsaison aus der zweiten englischen Liga in die League One ab. Auch in diesem Jahr läuft es nicht blendend. Nun reist Middlesbrough nach Burton - eine machbare und dennoch schwierige Aufgabe. Wer von beiden in das Halbfinale einzieht, erfährst du hier bei DAZN!

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der sich seit seinem Start im August 2016 mit mehr als 8.000 Live-Events pro Jahr den Ruf als "Netflix des Sports" erarbeitet hat. In Europa kann man DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen.

Die Mitgliedschaft ist im ersten Monat kostenlos, nach dem Probemonat kostet DAZN 9,99 Euro monatlich. Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar. Betrieben wird das Streaming-Portal von der britischen Perform Group.

Wie viel kostet DAZN?

Nach einem Gratismonat im Zuge der Neuregistrierung kostet das Angebot von DAZN 9,99 Euro im Monat. Weitere Kosten fallen nicht an. Ein Abonnement bei DAZN ist monatlich kündbar.

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.