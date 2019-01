League Cup-Livestream: Chelsea - Tottenham am 24.01.

Chelsea empfängt Tottenham zum Rückspiel im Carabao-Cup-Halbfinale an der Stamford Bridge. Die Spurs gehen mit mit einem 1:0-Sieg aus dem Hinspiel in die Partie und wollen zum ersten Mal seit 2015 wieder in ein Pokalfinale einziehen. Chelsea braucht fürs Finale einen Sieg mit zwei Toren Vorsprung.

Moderator: Tobi Wahnschaffe / Kommentator: Marco Hagemann / Experte: Ralph Gunesch. Vorberichte ab 20:35 Uhr.



League Cup Livestreams

Burton Albion - Man City am 23.01. um 01:00 Uhr

Neun Tore kassierte Burtons Keeper Bradley Collins im Hinspiel. Jetzt stellt sich nicht mehr die Frage des Weiterkommens - sondern nur noch, ob Pep Guardiolas Manchester City diesmal Gnade zeigt.

