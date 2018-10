League Cup-Livestream: Chelsea - Derby County am 31.10.

Verfolge das Achtelfinale des Carabao Cup live auf DAZN! An der Stamford Bridge empfängt der FC Chelsea den Zweitligist Derby County mit dessen Trainer Frank Lampard, der selbst 13 Jahre lang bei den Blues spielte. Die Rams überraschten bereits in der dritten Runde und warfen Manchester United aus dem Turnier. Gibt es nun gegen die Elf von Maurizio Sarri erneut die Sensation?

Kommentator: Jogi Hebel / Experte: Ralph Gunesch



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Chelsea - Derby County am 31.10. um 01:00 Uhr!

League Cup Livestreams

Bournemouth - Norwich am 30.10. um 01:00 Uhr

Der Carabao Cup auf DAZN! Norwich City trifft mit dem deutschen Trainer Daniel Farke im Achtelfinale auf den AFC Bournemouth. Der Zweitligist aus Norwich ist dabei Außenseiter - kann er dennoch für eine Überraschung sorgen?

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

West Ham - Tottenham am 31.10. um 01:00 Uhr

Londoner Duell im Achtelfinale des Carabao Cup! Die Tottenham Hotspur müssen bei West Ham United ran. Das letzte Aufeinandertreffen im Ligapokal ging mit 3:2 an die Hammers. Gelingt den Spurs die Revanche?

Moderator: Alex Schlüter / Kommentator: Marco Hagemann / Experte: Moritz Volz

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.

Wie kann ich meinen DAZN-Account reaktivieren?

DAZN bietet dir die Möglichkeit, den Account zu pausieren. Wenn man dies macht, kann man einen Zeitpunkt auszuwählen, zu dem der Account automatisch wieder angemeldet werden soll. Dabei kann das Datum aber auch jederzeit nachträglich geändert werden. Das funktioniert, indem man sich bei DAZN einloggt. Dort kann auch der Reaktivierungsvorgang abgebrochen werden.

Abgesehen davon gibt es die Möglichkeit, DAZN umgehend wieder zu aktivieren. Möchte man dies tun, muss man sich auf der Startseite mit seinen Login-Daten anmelden. Anschließend wird man nach den Zahlungsdetails gefragt. Sind diese bestätigt worden, wird DAZN umgehend reaktiviert.

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus den internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 9,99 Euro im Monat sichern.