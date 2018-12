League Cup-Livestream: Chelsea - Bournemouth am 19.12.

Viertelfinale im Carabao Cup, der AFC Bournemouth ist zu Gast an der Stamford Bridge. Für die Cherries ist es bereits die vierte Partie im Wettbewerb, die Blues sind in Runde 3 mit dem Spitzenspiel gegen Liverpool eingestiegen. Werden die Londoner ihrer Favoritenrolle gerecht und ziehen in die Runde der letzten vier ein?

Kommentator: Uwe Morawe / Experte: Benny Lauth



Leicester - Man City am 18.12. um 01:00 Uhr

Im Viertelfinale des EFL Carabao Cup reist Leicester City zu Manchester City! Die Hausherren aus dem Etihad Stadium sind hierbei die klaren Favoriten, doch die Foxes sind derzeit gut in Form. Leicester setzte sich im Achtelfinale gegen Southampton knapp mit 1:0 durch, während die Skyblues Fulham mit 2:0 schlug. Hier verpasst du nichts!

Kommentator: Uli Hebel / Experte: Sebastian Kneißl / Moderator: Tobi Wahnschaffe

Arsenal - Tottenham am 19.12. um 01:00 Uhr

North London Derby im Viertelfinale des Carabao Cup! Keine drei Wochen sind vergangen seitdem die Spurs im Emirates Stadium 2:4 verloren haben. Im Pokal zeigt Tottenham jedoch konstant Leistung und konnte mit Watford und West Ham bereits zwei Premier League Teams ausschalten. Wer bucht sein Ticket für das Halbfinale?

Moderator: Daniel Herzog / Kommentator: Marco Hagemann / Experte: Ralph Gunesch

