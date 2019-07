International Champions Cup-Livestream: Real Madrid - Atletico Madrid am 27.07.

El Derbi madrileno im New Yorker Heimstadion der Giants und Jets: Real und Atletico testen, wer drei Wochen vor Saisonstart die Nummer 1 in Madrid ist.

Kommentator: Jan Platte



International Champions Cup Livestreams

Real Madrid - Arsenal am 24.07. um 01:00 Uhr

Auch 2019 werden die amerikanischen Fußballfans wieder von Fußball der Extraklasse verwöhnt, wenn sich einige der besten Teams Europas im Rahmen des International Champions Cup auf die neue Saison vorbereiten - im Stadion der Washington Redskins gibt es die Königlichen gegen den FC Arsenal zu bestaunen.

Kommentator: Flo Hauser

Guadalajara - Atletico Madrid am 24.07. um 03:00 Uhr

Im Zuge des International Champions Cup dürfen sich die Fans der Texas Rangers auf den spanischen Vizemeister freuen, denn Atletico Madrid spielt im Global Life Park gegen Deportivo Guadalajara aus Mexiko.

Kommentator: Robby Hunke

Tottenham - Man United am 25.07. um 13:30 Uhr

Im Rahmen des International Champions Cup kommt es im Shanghai-Hongkou-Stadium zum Duell zwischen dem Vorjahresvierten und dem Vorjahressechsten der Premier League - Tottenham Hotspur mit Stürmerstar Harry Kane trifft auf Manchester United, das Ole Gunnar Solskjaer nun fest als Trainer verpflichtet hat.

Kommentator: Uli Hebel

