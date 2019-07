International Champions Cup-Livestream: Juventus - Inter Mailand am 24.07.

Im Olympic Sports Center Gym in Nanjing treten Juventus Turin und Inter Mailand beim International Champions Cup gegeneinander an. Beide Teams starten in die neue Saison mit neuen Cheftrainern - Juve mit Maurizio Sarri und Inter mit Antonio Conte.

Kommentator: Carsten Fuß



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Juventus - Inter Mailand am 24.07. um 13:30 Uhr!

International Champions Cup Livestreams

FC Bayern München - Real Madrid am 21.07. um 02:00 Uhr

Im NRG Stadium in Houston kommt es zum Klassiker zwischen den Königlichen aus Madrid und dem FC Bayern München - die amerikanischen Fußballfans können sich auf Topspieler wie Eden Hazard, Toni Kroos und Robert Lewandowski freuen.

Kommentor: Jan Platte / Experte: Ralph Gunesch

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Juventus - Tottenham am 21.07. um 13:30 Uhr

Im Nationalstadion von Singapur spielt Champions-League-Finalist Tottenham Hotspur gegen Juventus Turin und Cristiano Ronaldo - die beiden Top-Teams wollen erfolgreich in die neue Saison starten und testen deshalb auf höchstem Niveau beim International Champions Cup.

Kommentator: Carsten Fuß

Florenz - Benfica am 25.07. um 02:00 Uhr

Im kleinen Städtchen Harrison in New Jersey fungiert die Red Bull Arena, in der eigentlich Red Bull New York seine Heimspiele in der MLS austrägt, als Schauplatz des Aufeinandertreffens von Benfica Lissabon und dem AC Florenz.

Kommentator: Stefan Galler

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 11,99 Euro im Monat sichern.

Wie bekomme ich DAZN?

Sofern du noch keinen DAZN-Accout hast, musst du auf der Anmeldeseite lediglich auf den Banner "Gratismonat startet" drücken, anschließend in zwei einfachen Schritten deine Daten angeben. Dabei werden nur deine E-Mail-Adresse, ein Passwort und die gewünschte Zahlungsmethode gebraucht.

Direkt im Anschluss kann das komplette Angebot von DAZN kannst gleich im Anschluss das gesamte Angebot von DAZN erkunden. Der erste Monat ist dabei kostenlos, danach werden monatlich 11,99 Euro fällig. Ein Jahresabo kostet dich 119,99 Euro.

Wie kann ich meinen DAZN-Account reaktivieren?

DAZN bietet dir die Möglichkeit, den Account zu pausieren. Wenn man dies macht, kann man einen Zeitpunkt auszuwählen, zu dem der Account automatisch wieder angemeldet werden soll. Dabei kann das Datum aber auch jederzeit nachträglich geändert werden. Das funktioniert, indem man sich bei DAZN einloggt. Dort kann auch der Reaktivierungsvorgang abgebrochen werden.

Abgesehen davon gibt es die Möglichkeit, DAZN umgehend wieder zu aktivieren. Möchte man dies tun, muss man sich auf der Startseite mit seinen Login-Daten anmelden. Anschließend wird man nach den Zahlungsdetails gefragt. Sind diese bestätigt worden, wird DAZN umgehend reaktiviert.