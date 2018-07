International Champions Cup-Livestream: Juventus - FC Bayern München am 26.07.

International Champions Cup So 22.07. Testspielkracher live im Stream: BVB gegen Liverpool World Matchplay Live World Matchplay: Tag 1 Hall of Fame Tennis Championships Men Single Live ATP Newport: Halbfinale MLB Live Red Sox @ Tigers MLB Astros @ Angels J1 League Kobe -

Shonan J1 League Tosu -

Sendai CSL Hebei CFFC -

Jiangsu World Matchplay World Matchplay: Tag 2 -

Session 1 Swedish Open Men Single ATP Bastad: Finale Allsvenskan AIK -

Brommapojkarna Bucharest Open Women Single WTA Bukarest: Finale Vegeta Croatia Open Umag Men Single ATP Umag: Finale MLB Twins @ Royals MLB Cardinals @ Cubs World Matchplay World Matchplay: Tag 2 -

Session 2 Hall of Fame Tennis Championships Men Single ATP Newport: Finale International Champions Cup Liverpool -

Borussia Dortmund MLB Astros @ Angels MLB Mets @ Yankees Club Friendlies Eibar -

Basaksehir World Matchplay World Matchplay: Tag 3 MLB Twins @ Blue Jays MLB Yankees @ Rays MLB Diamondbacks @ Cubs MLB White Sox @ Angels World Matchplay World Matchplay: Tag 4 MLB Red Sox @ Orioles MLB Yankees @ Rays MLB Diamondbacks @ Cubs MLB White Sox @ Angels Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: Tag 3 Club Friendlies Leicester -

Akhisarspor MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Phillies World Matchplay World Matchplay: Tag 5 UEFA Champions League Ajax -

Graz Club Friendlies Huddersfield -

Lyon Club Friendlies Marseille -

Real Betis Matchroom Boxing Dillian Whyte vs Joseph Parker: Public Workout (DELAYED) MLB Red Sox @ Orioles International Champions Cup Juventus -

FC Bayern München International Champions Cup Borussia Dortmund -

Benfica International Champions Cup Man City -

Liverpool International Champions Cup AS Rom -

Tottenham MLB White Sox @ Angels International Champions Cup AC Mailand -

Man United Moscow Ladies Open Women Single WTA Moskau: Tag 4 Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: Tag 4 International Champions Cup Atletico Madrid -

Arsenal Matchroom Boxing Dillian Whyte vs Joseph Parker: Press Conference (DELAYED) World Matchplay World Matchplay: Tag 6 Club Friendlies Blackburn -

Everton MLB White Sox @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Athletics @ Rangers Copa Sudamericana San Lorenzo -

Temuco Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: Viertelfinale Moscow Ladies Open Women Single WTA Moskau: Viertelfinale Matchroom Boxing Dillian Whyte vs Joseph Parker: Weigh-In (DELAYED) BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Viertelfinale Club Friendlies Arminia Bielefeld -

SV Werder Bremen World Matchplay World Matchplay: Tag 7 MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Blue Jays @ White Sox MLB Mariners @ Angels Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: Halbfinale J1 League Kobe -

Kashiwa J1 League Tosu -

Iwata Moscow Ladies Open Women Single WTA Moskau: Halbfinale CSL Jiangsu -

Shandong Luneng International Champions Cup Arsenal -

PSG Club Friendlies FC St. Pauli -

Stoke Matchroom Boxing Dillian Whyte vs Joseph Parker MLB Royals @ Yankees International Champions Cup Benfica -

Juventus World Matchplay World Matchplay: Halbfinale International Champions Cup Chelsea -

Inter Mailand BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Halbfinale MLB Cubs @ Cardinals International Champions Cup Man United -

Liverpool International Champions Cup FC Bayern München -

Man City MLB Twins @ Red Sox MLB Mariners @ Angels International Champions Cup FC Barcelona – Tottenham Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: Finale CSL Guangzhou Evergrande -

Chongqing Moscow Ladies Open Women Single WTA Moskau: Finale Club Friendlies Groningen -

SV Werder Bremen Allsvenskan AIK -

Kalmar MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox World Matchplay World Matchplay: Finale IndyCar Series Honda Indy 200 MLB Mariners @ Angels BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Finale MLB Cubs @ Cardinals International Champions Cup PSG -

Atletico Madrid MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Blue Jays @ Athletics MLB Brewers @ Dodgers Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Tag 2 Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 2 MLB Orioles @ Yankees MLB Angels @ Rays MLB Phillies @ Red Sox International Champions Cup Man United -

Real Madrid MLB Indians @ Twins International Champions Cup Tottenham -

AC Mailand International Champions Cup FC Barcelona -

AS Rom J1 League Cerezo Osaka -

Kobe MLB Orioles @ Yankees MLB Indians @ Twins Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Tag 3 UEFA Champions League Graz -

Ajax Citi Open Women Single WTA Washington, D.C.: Tag 3 Club Friendlies Southampton -

Celta Vigo International Champions Cup Arsenal -

Chelsea International Champions Cup Benfica -

Lyon MLB Angels @ Rays MLB Royals @ White Sox MLB Angels @ Rays Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Tag 4 Citi Open Women Single WTA Washington, D.C.: Tag 4 Copa Sudamericana Sao Paulo -

Colon Santa Fe MLB Yankees @ Red Sox NFL Bears @ Ravens MLB Padres @ Cubs MLB Brewers @ Dodgers Auckland Darts Masters Auckland Darts Masters: Tag 1 Club Friendlies West Ham -

Angers Citi Open Women Single WTA Washington, D.C.: Viertelfinale MLB Padres @ Cubs Club Friendlies Brighton -

Sporting Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Viertelfinale Championship Reading -

Derby County MLB Angels @ Indians MLB Yankees @ Red Sox MLB Astros @ Dodgers Auckland Darts Masters Auckland Darts Masters: Viertelfinale League One Sunderland -

Charlton Championship Ipswich -

Blackburn Club Friendlies Everton -

Valencia Club Friendlies Wolverhampton -

Villarreal Championship Sheffield Utd -

Swansea International Champions Cup Inter Mailand -

Lyon MLB Padres @ Cubs Citi Open Women Single WTA Washington, D.C.: Halbfinale -

Session 1 Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Halbfinale -

Session 1 MLB Yankees @ Red Sox International Champions Cup Real Madrid -

Juventus MLB Angels @ Indians MLB Royals @ Twins

Erlebe den International Champions Cup auf DAZN! Der italienische Rekordmeister Juventus Turin trifft im Lincoln Financial Field in Philadelphia auf den deutschen Rekordmeister Bayern München. Das letzte Pflichtspiel konnten die Münchner im Champions-League-Achtelfinale 2016 mit 4:2 nach Verlängerung gewinnen. Ob Bayerns neuer Trainer Nico Kovac mit seiner Mannschaft überzeugen kann, siehst Du hier.



International Champions Cup Livestreams

Liverpool - Borussia Dortmund am 22.07. um 22:05 Uhr

Der International Champions Cup live auf DAZN! Zur Vorbereitung auf die neue Saison trifft Jürgen Klopp mit den Reds auf seinen Ex-Klub Borussia Dortmund. Welches der beiden Teams ist beim Test im Stadion der Carolina Panthers der Bestform schon näher?

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der sich seit seinem Start im August 2016 mit mehr als 8.000 Live-Events pro Jahr den Ruf als "Netflix des Sports" erarbeitet hat. In Europa kann man DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen.

Die Mitgliedschaft ist im ersten Monat kostenlos, nach dem Probemonat kostet DAZN 9,99 Euro monatlich. Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar. Betrieben wird das Streaming-Portal von der britischen Perform Group.

Wie bekomme ich DAZN?

Sofern du noch keinen DAZN-Accout hast, musst du auf der Anmeldeseite lediglich auf den Banner "Gratismonat startet" drücken, anschließend in zwei einfachen Schritten deine Daten angeben. Dabei werden nur deine E-Mail-Adresse, ein Passwort und die gewünschte Zahlungsmethode gebraucht.

Direkt im Anschluss kann das komplette Angebot von DAZN kannst gleich im Anschluss das gesamte Angebot von DAZN erkunden. Der erste Monat ist dabei kostenlos, danach werden monatlich 9,99 Euro fällig.

Auf welchen Geräten kann ich DAZN anschauen?

Du kannst DAZN auf nahezu allen mobilen Endgeräten und Smart TVs anschauen. Nach dem Abschluss deiner Mitgliedschaft kannst du DAZN über die PlayStation 3, PlayStation 4, sowie über die Xbox One abrufen.

Natürlich ist DAZN über den herkömmlichen Weg auf dem Laptop zu erreichen. Dazu benötigt es lediglich eine Internetverbindung. Außerdem bietet DAZN dank der App die Möglichkeit, alle Events auch unterwegs zu verfolgen.