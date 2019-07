International Champions Cup-Livestream: Guadalajara - Atletico Madrid am 24.07.

Im Zuge des International Champions Cup dürfen sich die Fans der Texas Rangers auf den spanischen Vizemeister freuen, denn Atletico Madrid spielt im Global Life Park gegen Deportivo Guadalajara aus Mexiko.

Kommentator: Robby Hunke



International Champions Cup Livestreams

FC Bayern München - Real Madrid am 21.07. um 02:00 Uhr

Im NRG Stadium in Houston kommt es zum Klassiker zwischen den Königlichen aus Madrid und dem FC Bayern München - die amerikanischen Fußballfans können sich auf Topspieler wie Eden Hazard, Toni Kroos und Robert Lewandowski freuen.

Kommentor: Jan Platte / Experte: Ralph Gunesch

Juventus - Tottenham am 21.07. um 13:30 Uhr

Im Nationalstadion von Singapur spielt Champions-League-Finalist Tottenham Hotspur gegen Juventus Turin und Cristiano Ronaldo - die beiden Top-Teams wollen erfolgreich in die neue Saison starten und testen deshalb auf höchstem Niveau beim International Champions Cup.

Kommentator: Carsten Fuß

Juventus - Inter Mailand am 24.07. um 13:30 Uhr

Im Olympic Sports Center Gym in Nanjing treten Juventus Turin und Inter Mailand beim International Champions Cup gegeneinander an. Beide Teams starten in die neue Saison mit neuen Cheftrainern - Juve mit Maurizio Sarri und Inter mit Antonio Conte.

Kommentator: Carsten Fuß

