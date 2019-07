International Champions Cup-Livestream: Florenz - Benfica am 25.07.

Im kleinen Städtchen Harrison in New Jersey fungiert die Red Bull Arena, in der eigentlich Red Bull New York seine Heimspiele in der MLS austrägt, als Schauplatz des Aufeinandertreffens von Benfica Lissabon und dem AC Florenz.

Kommentator: Stefan Galler



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Florenz - Benfica am 25.07. um 02:00 Uhr!

International Champions Cup Livestreams

FC Bayern München - Real Madrid am 21.07. um 02:00 Uhr

Im NRG Stadium in Houston kommt es zum Klassiker zwischen den Königlichen aus Madrid und dem FC Bayern München - die amerikanischen Fußballfans können sich auf Topspieler wie Eden Hazard, Toni Kroos und Robert Lewandowski freuen.

Kommentor: Jan Platte / Experte: Ralph Gunesch

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Juventus - Tottenham am 21.07. um 13:30 Uhr

Im Nationalstadion von Singapur spielt Champions-League-Finalist Tottenham Hotspur gegen Juventus Turin und Cristiano Ronaldo - die beiden Top-Teams wollen erfolgreich in die neue Saison starten und testen deshalb auf höchstem Niveau beim International Champions Cup.

Kommentator: Carsten Fuß

Juventus - Inter Mailand am 24.07. um 13:30 Uhr

Im Olympic Sports Center Gym in Nanjing treten Juventus Turin und Inter Mailand beim International Champions Cup gegeneinander an. Beide Teams starten in die neue Saison mit neuen Cheftrainern - Juve mit Maurizio Sarri und Inter mit Antonio Conte.

Kommentator: Carsten Fuß

DAZN als Heimat von zahlreichen Box-Highlights

DAZN ist stets auf der Suche nach Sport-Highlights, die auf der Plattform übertragen werden können. In diesem Kontext hat der Streaming-Dienst regelmäßig ausgewählte Box-Events im Programm. In der Vergangenheit übertrug DAZN beispielsweise den Mega-Fight zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor.

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.

Wie kann ich mich bei DAZN anmelden?

Die Anmeldung bei DAZN ist unkompliziert und dauert nicht lange. Um es so einfach wie möglich zu gestalten, kann man sich bei DAZN über verschiedene Geräte anmelden.

Web-Browser

iPhone, iPad oder Apple TV

Amazon-Gerät

Smart TV oder Spielekonsole

Unabhängig vom Gerät muss man für den kostenlosen Probemonat lediglich den Vor- und Nachnamen, die E-Mail-Adresse und Informationen zu den Zahlungsdetails angeben. Der erste Monat ist dann kostenlos, danach kostet das Abonnement 11,99 Euro. Sollte man die Mitgliedschaft wieder kündigen wollen, sind lediglich ein paar Klicks nötig.