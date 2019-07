International Champions Cup-Livestream: FC Bayern München - AC Mailand am 24.07.

Der deutsche Rekordmeister Bayern München kämpft im Children's Murphy Park in Kansas City gegen den AC Mailand um Punkte im Rennen um die Trophäe beim International Champions Cup. Dabei kann Trainer Niko Kovac verschiedene Taktiken und Formationen testen und einen ersten Eindruck von den Neuzugängen erhalten.

Kommentator: Alex Schlüter / Experte: Michael Hofmann



International Champions Cup Livestreams

FC Bayern München - Real Madrid am 21.07. um 02:00 Uhr

Im NRG Stadium in Houston kommt es zum Klassiker zwischen den Königlichen aus Madrid und dem FC Bayern München - die amerikanischen Fußballfans können sich auf Topspieler wie Eden Hazard, Toni Kroos und Robert Lewandowski freuen.

Kommentor: Jan Platte / Experte: Ralph Gunesch

Juventus - Tottenham am 21.07. um 13:30 Uhr

Im Nationalstadion von Singapur spielt Champions-League-Finalist Tottenham Hotspur gegen Juventus Turin und Cristiano Ronaldo - die beiden Top-Teams wollen erfolgreich in die neue Saison starten und testen deshalb auf höchstem Niveau beim International Champions Cup.

Kommentator: Carsten Fuß

Juventus - Inter Mailand am 24.07. um 13:30 Uhr

Im Olympic Sports Center Gym in Nanjing treten Juventus Turin und Inter Mailand beim International Champions Cup gegeneinander an. Beide Teams starten in die neue Saison mit neuen Cheftrainern - Juve mit Maurizio Sarri und Inter mit Antonio Conte.

Kommentator: Carsten Fuß

