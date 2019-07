International Champions Cup-Livestream: Benfica - Guadalajara am 20.07.

Im Levi´s Stadium in Santa Clara trifft Benfica auf Guadalajara.

Kommentator: Ruben Zimmermann



Der Probemonat bei DAZN ist gratis.

International Champions Cup Livestreams

Florenz - Guadalajara am 17.07. um 03:00 Uhr

Im Toyota Park bei Chicago trifft der zwölfmalige mexikanische Meister Deportivo Guadalajara auf den AC Florenz - die Chivas sind der einzige Verein beim International Champions Cup, der nicht aus Europa kommt.

Kommentator: Carsten Fuß

Arsenal - FC Bayern München am 18.07. um 05:00 Uhr

Ein Hauch von Champions League beim Internatioal Champions Cup. Der FC Bayern München trifft zur Vorbereitung auf die neue Saison auf den FC Arsenal.

Kommentator: Uli Hebel / Experte: Ralph Gunesch

Arsenal - Florenz am 21.07. um 00:00 Uhr

Lacazette, Aubameyang und Co. kommen nach Charlotte ins Bank of America Stadium und treten gegen den AC Florenz mit Trainer Vincenzo Montella an.

Kommentator: Flo Hauser

