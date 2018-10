Friendlies-Livestream: Schweden - Slowakei am 16.10.

Im Internationalen Freundschaftsspiel empfängt Schweden die slowakische Nationalelf. Die letzte Begegnung beider Mannschaften konnte Schweden mit 6:0 für sich entscheiden. Die Nationen stießen bisher fünf Mal aufeinander. Dabei gelang der Slowakei lediglich ein Treffer. Trainer der Schweden ist Janne Andersson. Jan Kozak ist Cheftrainer der Slowakei.

Kommentator: Marcel Seufert



Friendlies Livestreams

Schottland - Portugal am 14.10. um 02:00 Uhr

Im Internationalen Freundschaftsspiel empfängt Schottland die Portugiesische Auswahl. Es ist insgesamt die 15. Begegnung beider Nationen. Portugal konnte sieben Mal gewinnen, Schottland 4 Mal. Die Partie wird in Glasgow im Hampden Park ausgetragen. Trainer der Portugiesen ist Fernando Santos. Schottlands Headcoach ist Alex McLeish. Wer kann seine Elf besser einstellen?

Kroatien - Jordanien am 15.10. um 02:00 Uhr

Im Internationalen Freundschaftsspiel empfängt der Vizeweltmeister samt Weltfußballer des Jahres Luka Modric die Jordanische Nationalmannschaft mit Trainer Vital Borkelmans. Trainer der Kroaten ist Zlatko Dalic. Die Partie wird im Stadion Rujevica ausgetragen.

Belgien - Niederlande am 16.10. um 02:00 Uhr

Es ist insgesamt die 127. Begegnung beider Nationen. Dabei gelang Belgien 41 Siege. Die Niederlande konnte 55 Mal gewinnen. Beim letzten Freundschaftsspiel im Jahr 2016 trennten sich die Mannschaften mit einem 1:1 Unentschieden. Trainer der Belgier ist Roberto Martinez. Ronald Koeman ist Trainer der Niederlande. Wer hat die Nase vorne?

Kommentator: Oliver Forster / Experte: Benny Lauth

