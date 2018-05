Friendlies-Livestream: Portugal - Tunesien am 28.05.

MLB Live Astros @ Indians MLB Red Sox @ Rays MLB Royals @ Rangers NBA Warriors @ Rockets (Spiel 5) Internationaux de Strasbourg Women Single WTA Straßburg: Halbfinale Geneva Open Men Single ATP Genf: Halbfinale Lyon Open Men Single ATP Lyon: Halbfinale German Darts Masters German Darts Masters: Session 1 BSL Banvit -

Besiktas (Spiel 2) German Darts Masters German Darts Masters -

Session 2 MLB Giants @ Cubs MLB Angels @ Yankees NBA Celtics @ Cavaliers (Spiel 6) MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners Lyon Open Men Single ATP Lyon: Finale Internationaux de Strasbourg Women Single WTA Straßburg: Finale Premiership Exeter -

Saracens Championship Aston Villa -

Fulham Pro14 Leinster -

Scarlets MLB Angels @ Yankees MLB Giants @ Cubs NBA Rockets @ Warriors (Spiel 6) MLB Reds @ Rockies MLB Twins @ Mariners FIA World Rallycross Championship 4. Lauf: Silverstone Allsvenskan Malmö -

Dalkurd Rugby Union Internationals England -

Barbarians League One Rotherham -

Shrewsbury IndyCar Series Indy 500 MLB Angels @ Yankees Ligue 1 Toulouse -

AC Ajaccio MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners MLB Giants @ Cubs League Two Coventry -

Exeter MLB Astros @ Yankees MLB Angels @ Tigers MLB Cubs @ Pirates Friendlies Portugal -

Tunesien MLB Twins @ Royals Friendlies Argentinien -

Haiti MLB Astros @ Yankees MLB Cubs @ Pirates MLB Angels @ Tigers MLB Twins @ Royals MLB Blue Jays @ Red Sox World Rugby U20 Championship Frankreich -

Irland World Rugby U20 Championship Neuseeland -

Japan MLB Astros @ Yankees MLB Cubs @ Pirates MLB Angels @ Tigers MLB Angels @ Tigers PDC World Cup of Darts World Cup of Darts: Tag 1 MLB Cubs @ Mets MLB Red Sox @ Astros MLB Indians @ Twins PDC World Cup of Darts World Cup of Darts: Tag 2 MLB Yankees @ Orioles MLB Cubs @ Mets MLB Indians @ Twins MLB Rangers @ Angels PDC World Cup of Darts World Cup of Darts: Tag 3 -

Session 1 Friendlies England -

Nigeria Glory Kickboxing Glory SuperFight Series: Birmingham PDC World Cup of Darts World Cup of Darts: Tag 3 -

Session 2 IndyCar Series IndyCar Series: Dual in Detroit, Rennen 1 Friendlies Island -

Norwegen MLB Yankees @ Orioles MLB Indians @ Twins Glory Kickboxing Glory 54: Birmingham MLB Cubs @ Mets MLB Rangers @ Angels World Rugby U20 Championship Australien -

Japan PDC World Cup of Darts World Cup of Darts: Tag 4 -

Session 1 Friendlies Brasilien -

Kroatien World Rugby U20 Championship Neuseeland -

Wales Serie B Bari -

Cittadella MLB Yankees @ Orioles MLB Cubs @ Mets PDC World Cup of Darts World Cup of Darts: Tag 4 -

Session 2 MLB Indians @ Twins Serie B Venedig -

Perugia IndyCar Series IndyCar Series: Dual in Detroit, Rennen 2 MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Tigers MLB Royals @ Angels MLB Braves @ Padres MLB Diamondbacks @ Giants MLB White Sox @ Twins MLB Yankees @ Blue Jays MLB Phillies @ Cubs MLB Royals @ Angels Friendlies Norwegen -

Panama MLB Orioles @ Mets MLB Yankees @ Blue Jays MLB Phillies @ Cubs MLB Royals @ Angels World Rugby U20 Championship Wales -

Japan MLB White Sox @ Twins MLB Phillies @ Cubs World Rugby U20 Championship England -

Schottland World Rugby U20 Championship Neuseeland -

Australien Friendlies England -

Costa Rica Friendlies Portugal -

Algerien Friendlies Island -

Ghana MLB Tigers @ Red Sox

Bisher trafen beide Teams erst ein einziges Mal gegeneinander an. Dieses Duell liegt allerdings bereits 16 Jahre zurück. Die Teams verließen den Platz mit einem 1:1. Wer sich in besserer WM-Form befindet, siehst du hier bei uns auf DAZN!



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Portugal - Tunesien am 28.05. um 20:45 Uhr!

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der sich seit seinem Start im August 2016 mit mehr als 8.000 Live-Events pro Jahr den Ruf als "Netflix des Sports" erarbeitet hat. In Europa kann man DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen.

Die Mitgliedschaft ist im ersten Monat kostenlos, nach dem Probemonat kostet DAZN 9,99 Euro monatlich. Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar. Betrieben wird das Streaming-Portal von der britischen Perform Group.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Auf welchen Geräten kann ich DAZN anschauen?

Du kannst DAZN auf nahezu allen mobilen Endgeräten und Smart TVs anschauen. Nach dem Abschluss deiner Mitgliedschaft kannst du DAZN über die PlayStation 3, PlayStation 4, sowie über die Xbox One abrufen.

Natürlich ist DAZN über den herkömmlichen Weg auf dem Laptop zu erreichen. Dazu benötigt es lediglich eine Internetverbindung. Außerdem bietet DAZN dank der App die Möglichkeit, alle Events auch unterwegs zu verfolgen.

Wie bekomme ich DAZN?

Sofern du noch keinen DAZN-Accout hast, musst du auf der Anmeldeseite lediglich auf den Banner "Gratismonat startet" drücken, anschließend in zwei einfachen Schritten deine Daten angeben. Dabei werden nur deine E-Mail-Adresse, ein Passwort und die gewünschte Zahlungsmethode gebraucht.

Direkt im Anschluss kann das komplette Angebot von DAZN kannst gleich im Anschluss das gesamte Angebot von DAZN erkunden. Der erste Monat ist dabei kostenlos, danach werden monatlich 9,99 Euro fällig.