Friendlies-Livestream: Frankreich - Island am 11.10.

In diesem Freundschaftsspiel hat Island die Chance Geschichte zu schreiben! In 12 Aufeinandertreffen konnte Island noch nie gegen Frankreich gewinnen! Die derzeitige Form der kleinen Fußballnation ist auch nicht sehr ansprechend. Ob ihnen die Riesen-Überraschung gegen Frankreich gelingt, siehst du hier auf DAZN!

Kommentator: Stefan Galler / Experte: Alexis Menuge



Friendlies Livestreams

Albanien - Jordanien am 10.10. um 20:00 Uhr

Im Internationalen Freundschaftsspiel empfängt Albanien die Jordanische Auswahl. Es ist die erste Begegnung beider Nationalmannschaften. Die Partie wird in der Elbasan Arena ausgetragen. Trainer der Albanischen Elf ist Christian Panucci. Jordanien wird von Cheftrainer Vital Borkelmans betreut. Wer kann die Partie für sich entscheiden? Die Antwort gibt es auf DAZN!

Italien - Ukraine am 10.10. um 20:45 Uhr

Im Freundschaftsspiel empfängt Italien die Ukrainische Nationalmannschaft. „La Nazionale“ mit Roberto Mancini gegen den ehemaligen Stürmer-Superstar und jetzigen Trainer der „Gelb-Blauen“: Andrij Schwetschenkos. Die Partie wird im Stadio Comunale Luigi Ferraris ausgetragen. Welcher Trainer kann seine Mannschaft besser einstellen? Die Antwort wie immer auf DAZN!

Kommentator: Mario Rieker / Experte: Christian Bernhard

Wales - Spanien am 11.10. um 20:45 Uhr

Wiedersehen nach über 33 Jahren! Zuletzt trafen die Teams 1985 im Zuge der WM-Qualifikation aufeinander. Wales konnte damals mit 3:0 gewinnen. Ob die Spanier sich über 30 Jahre später im Principality Stadium dafür revanchieren können, siehst du hier auf DAZN!

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Lukas Schönmüller

