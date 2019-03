FA Cup-Livestream: Wolverhampton - Man United am 16.03.

Auf dem Weg ins Viertelfinale fällten die Wolves bereits Liverpool. Jetzt empfangen sie Manchester United, das unter Ole Gunnar Solskjaer seine Stärke wiederfindet. Im Achtelfinale bekam das zuletzt Titelverteidiger Chelsea zu spüren, der zu Hause 0:2 gegen United verlor.

Moderator: Tobi Wahnschaffe / Kommentator: Uli Hebel / Experte: Sebastian Kneißl. Vorberichte ab 20:40 Uhr.



Watford - Crystal Palace am 16.03. um 13:15 Uhr

FA-Cup-Viertelfinale zwischen dem FC Watford und Crystal Palace: Den letzten Halbfinaleinzug feierte Watford 2016, in den Jahren danach war spätestens in der vierten Runde Endstation. Keiner dieser beiden Vereine hat den Pokal je gewonnen, der Sieger kommt einem geschichtsträchtigen Erfolg also näher.

Kommentator: Guido Hüsgen / Experte: Benny Lauth

Swansea - Man City am 16.03. um 18:20 Uhr

Zum zweiten Mal in Folge hat es Swansea ins Viertelfinale geschafft. Letztes Jahr endete die Reise gegen Tottenham. Jetzt wartet auf den Zweitligisten in Manchester City ein noch größerer Gegner. City flog in der vergangenen Saison gegen den damaligen Drittligisten Wigan Athletic raus, das macht dem Außenseiter Hoffnung.

Moderator: Alex Schlüter / Kommentator: Marco Hagemann / Experte: Ralph Gunesch. Vorberichte ab 18:05 Uhr.

