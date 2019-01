FA Cup-Livestream: Southampton - Derby County am 16.01.

Extrarunde im FA Cup! Der FC Southampton empfängt Derby County im Wiederholungsspiel der dritten Runde. Die Saints führten im ersten Spiel bis zur 58. Minute auswärts 2:0, dann bereitete Derbys Tom Lawrence erst ein Tor vor, machte den Ausgleich anschließend selbst. Jetzt muss der von Frank Lampard trainierte Zweitligist auswärts ran.

Kommentator: Marcel Seufert



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Southampton - Derby County am 16.01. um 01:00 Uhr!

FA Cup Livestreams

Blackburn - Newcastle am 15.01. um 01:00 Uhr

Die Blackburn Rovers empfangen Newcastle United im Ewood Park zum Wiederholungsspiel der dritten FA-Cup-Runde. Dank des 1:1-Ausgleichstreffers von Matt Ritchie in der 84. Minute in der ersten Partie bekommt Newcastle erneut die Chance, die Runde der letzten 32 zu erreichen.

Kommentator: Max Siebald

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Wie kann ich meinen DAZN-Account reaktivieren?

DAZN bietet dir die Möglichkeit, den Account zu pausieren. Wenn man dies macht, kann man einen Zeitpunkt auszuwählen, zu dem der Account automatisch wieder angemeldet werden soll. Dabei kann das Datum aber auch jederzeit nachträglich geändert werden. Das funktioniert, indem man sich bei DAZN einloggt. Dort kann auch der Reaktivierungsvorgang abgebrochen werden.

Abgesehen davon gibt es die Möglichkeit, DAZN umgehend wieder zu aktivieren. Möchte man dies tun, muss man sich auf der Startseite mit seinen Login-Daten anmelden. Anschließend wird man nach den Zahlungsdetails gefragt. Sind diese bestätigt worden, wird DAZN umgehend reaktiviert.

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der sich seit seinem Start im August 2016 mit mehr als 8.000 Live-Events pro Jahr den Ruf als "Netflix des Sports" erarbeitet hat. In Europa kann man DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen.

Die Mitgliedschaft ist im ersten Monat kostenlos, nach dem Probemonat kostet DAZN 9,99 Euro monatlich. Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar. Betrieben wird das Streaming-Portal von der britischen Perform Group.