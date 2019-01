FA Cup-Livestream: Norwich - Portsmouth am 05.01.

Norwich City empfängt in der 3. Runde des FA Cups die Mannschaft vom FC Portsmouth. 2008 konnte Portsmouth zuletzt den FA Cup gewinnen. Mittlerweile spielt das unter dem Spitznamen "Pompey" bekannte Team in Englands 3. Spielklasse. Ob man an der Carrow Road gewinnen kann, siehst du auf DAZN!

Kommentator: Uli Hebel



FA Cup Livestreams

Tranmere - Tottenham am 04.01. um 01:00 Uhr

Duell der Gegensätze im FA Cup! Der Viertligist Tranmere Rovers empfängt im Prenton Park mit den Tottenham Hotspurs eine der besten Mannschaften im englischen Fussball. Den FA Cup konnten die Spurs bereits achtmal gewinnen. Ob der Außenseiter den Favoriten ärgern kann, siehst du hier auf DAZN!

Kommentator: Matthias Naebers / Experte: Ralph Gunesch

Chelsea - Nottingham am 05.01. um 01:00 Uhr

In der dritten Runde des FA-Cups empfängt der FC Chelsea das Traditionsteam Nottingham Forrest. Wer im Pokal weiterkommt, siehst Du hier.

Kommentator: Guido Hüsgen

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.

Auf welchen Geräten kann ich DAZN anschauen?

Du kannst DAZN auf nahezu allen mobilen Endgeräten und Smart TVs anschauen. Nach dem Abschluss deiner Mitgliedschaft kannst du DAZN über die PlayStation 3, PlayStation 4, sowie über die Xbox One abrufen.

Natürlich ist DAZN über den herkömmlichen Weg auf dem Laptop zu erreichen. Dazu benötigt es lediglich eine Internetverbindung. Außerdem bietet DAZN dank der App die Möglichkeit, alle Events auch unterwegs zu verfolgen.

Wie kann ich meinen DAZN-Account reaktivieren?

DAZN bietet dir die Möglichkeit, den Account zu pausieren. Wenn man dies macht, kann man einen Zeitpunkt auszuwählen, zu dem der Account automatisch wieder angemeldet werden soll. Dabei kann das Datum aber auch jederzeit nachträglich geändert werden. Das funktioniert, indem man sich bei DAZN einloggt. Dort kann auch der Reaktivierungsvorgang abgebrochen werden.

Abgesehen davon gibt es die Möglichkeit, DAZN umgehend wieder zu aktivieren. Möchte man dies tun, muss man sich auf der Startseite mit seinen Login-Daten anmelden. Anschließend wird man nach den Zahlungsdetails gefragt. Sind diese bestätigt worden, wird DAZN umgehend reaktiviert.