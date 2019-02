FA Cup-Livestream: Doncaster - Crystal Palace am 17.02.

Drittligist Doncaster trifft in der fünften Runde des FA Cups auf das Premier-League-Team Crystal Palace. Palace gelang gegen Tottenham eine der Überraschungen der vierten Runde. Jetzt sind die Londoner Favorit und können zum ersten Mal seit drei Jahren das Viertelfinale erreichen.

Kommentator: Tino Polster



FA Cup Livestreams

QPR - Watford am 15.02. um 20:45 Uhr

Die Queens Park Rangers peilen das Viertelfinale des FA Cups an. Der Zweitligist hat nach dem Sieg über den Drittligisten Portsmouth jetzt mit Watford ein Team aus der höchsten englischen Liga gegen sich.

Kommentator: Max Zobel

Brighton - Derby County am 16.02. um 13:30 Uhr

Premier League gegen Championship im Achtelfinale des FA Cups, Brighton empfängt im Amex Stadium Derby County. Die Hausherren setzten sich in der letzten Runde gegen West Brom durch, Derby County besiegte Accrington.

Kommentator: Marcel Seufert

Swansea - Brentford am 17.02. um 17:00 Uhr

Championship-Duell Achtelfinale des FA Cups: Premier-League-Absteiger Swansea City empfängt im Liberty Stadium Brentford. Die Swans setzten sich im bisher einzigen Duell in dieser Saison 3:2 gegen Brentford durch.

