FA Cup-Livestream: Chelsea - Man United am 18.02.

Höhepunkt des FA-Cup-Achtelfinals: Titelverteidiger Chelsea empfängt an der Stamford Bridge Manchester United. Zuletzt gab es dieses Duell im Pokal im vergangenen Mai in Wembley, damals gewann Chelsea das Finale 1:0. In der Premier League erspielte sich United in dieser Saison bei Chelsea ein 2:2.

Moderator: Alex Schlüter / Kommentator: Uli Hebel / Experte: Ralph Gunesch. Vorberichte ab 20:15 Uhr.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Chelsea - Man United am 18.02. um 20:30 Uhr!

FA Cup Livestreams

QPR - Watford am 15.02. um 20:45 Uhr

Die Queens Park Rangers peilen das Viertelfinale des FA Cups an. Der Zweitligist hat nach dem Sieg über den Drittligisten Portsmouth jetzt mit Watford ein Team aus der höchsten englischen Liga gegen sich.

Kommentator: Max Zobel

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Brighton - Derby County am 16.02. um 13:30 Uhr

Premier League gegen Championship im Achtelfinale des FA Cups, Brighton empfängt im Amex Stadium Derby County. Die Hausherren setzten sich in der letzten Runde gegen West Brom durch, Derby County besiegte Accrington.

Kommentator: Marcel Seufert

Swansea - Brentford am 17.02. um 17:00 Uhr

Championship-Duell Achtelfinale des FA Cups: Premier-League-Absteiger Swansea City empfängt im Liberty Stadium Brentford. Die Swans setzten sich im bisher einzigen Duell in dieser Saison 3:2 gegen Brentford durch.

DAZN zeigt die Europa League

Zur Saison 2018/19 vergrößert DAZN sein Angebot. Neben den europäischen Top-Ligen aus England und Spanien zeigt DAZN auch Spiele der Champions League sowie Partien aus der Europa League.

Bei der Europa League hat sich DAZN ein umfassendes Rechtepaket gesichert und zeigt alle 205 Spiele des Wettbewerbs. Außerdem könnt ihr bei DAZN bereits kurz nach Abpfiff die Match-Highlights sehen.

DAZN kostenlos testen

Wer gerne und viel Sport schaut, ist bei DAZN genau richtig aufgehoben. Der Streaming-Dienst bietet jährlich über 8.000 Live-Events aus der Welt des Sports an. Neben Fußball und US-Sport kann man auf DAZN auch andere Sportarten wie Tennis, Darts und Boxen sehen.

Und das Beste daran: Jeder kann DAZN 30 Tage kostenlos testen und sich vom Angebot sowie der Qualität überzeugen. Sollte man unzufrieden sein, kann die Mitgliedschaft mit wenigen Klicks gekündigt werden.

Wie kann ich meinen DAZN-Account reaktivieren?

DAZN bietet dir die Möglichkeit, den Account zu pausieren. Wenn man dies macht, kann man einen Zeitpunkt auszuwählen, zu dem der Account automatisch wieder angemeldet werden soll. Dabei kann das Datum aber auch jederzeit nachträglich geändert werden. Das funktioniert, indem man sich bei DAZN einloggt. Dort kann auch der Reaktivierungsvorgang abgebrochen werden.

Abgesehen davon gibt es die Möglichkeit, DAZN umgehend wieder zu aktivieren. Möchte man dies tun, muss man sich auf der Startseite mit seinen Login-Daten anmelden. Anschließend wird man nach den Zahlungsdetails gefragt. Sind diese bestätigt worden, wird DAZN umgehend reaktiviert.