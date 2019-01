FA Cup-Livestream: Arsenal - Man United am 25.01.

Mit 13 Titeln ist der FC Arsenal Rekordsieger des traditionsreichsten Pokalwettbewerbs der Welt. Man United gewann den FA Cup nur einmal weniger – das Top-Duell der vierten Runde steigt im Emirates Stadium.

Moderator: Sascha Bandermann / Kommentator: Marco Hagemann / Experte: Benny Lauth. Vorberichte ab 20:40 Uhr.



FA Cup Livestreams

Bristol City - Bolton am 25.01. um 01:00 Uhr

Zweitliga-Duell in der Runde der letzten 32 im FA Cup: Bolton reist ins Ashton Gate Stadium nach Bristol. Bristol warf in der Runde zuvor den Premier-League-Klub Huddersfield Town aus dem Wettbewerb.

