Eredivisie-Livestream: Feyenoord - Zwolle am 21.10.

9. Spieltag in der Eredivisie! Feyenoord Rotterdam hat PEC Zwolle zu Gast. Die Hausherren sind seit neun Pflichtspielen ungeschlagen, aber auch Zwolle wartet seit vier Partien auf eine Niederlage. Wessen Serie geht zu Ende? Die Antwort gibt's auf DAZN!



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Feyenoord - Zwolle am 21.10. um 02:00 Uhr!

Eredivisie Livestreams

Heerenveen - Ajax am 20.10. um 02:00 Uhr

Ajax schielt in Richtung Spitze, Heerenveen richte seinen Kompass in dieser Phase der Saison entweder in Richtung Europa oder Abstiegskampf aus. Die Findungsphase beider Teams - live auf DAZN!

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus den internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 9,99 Euro im Monat sichern.

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.