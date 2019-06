EC Qualification-Livestream: Nordmazedonien - Polen am 07.06.

Nach zwei Spieltagen sind beide Teams noch ungeschlagen.

Kommentator: Matthias Naebers



EC Qualification Livestreams

Georgien - Gibraltar am 07.06. um 18:00 Uhr

Die Georgier stehen nach zwei Partien noch bei null Punkten, gegen den Underdog aus Gibraltar braucht es daher unbedingt einen Sieg, um eine Chance auf die Europameisterschaft zu haben.

Färöer-Inseln - Spanien am 07.06. um 20:45 Uhr

Während die Spanier ihrer Favoritenrolle in Gruppe F bisher gerecht wurden, kassierte das Team von Lars Olsen in der EM-Quali bereits zwei Niederlagen.

Kommentator: Uwe Morawe / Experte: Sebastian Kneißl

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Aber nicht nur die Fans der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus den internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 9,99 Euro im Monat sichern.