EC Qualification-Livestream: Luxemburg - Ukraine am 25.03.

Am 2. Spieltag der Gruppe B haben die Gäste drei Punkte sicher eingeplant. Jeder Ausrutscher gegen die Außenseiter kann am Ende entscheiden.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Luxemburg - Ukraine am 25.03. um 20:45 Uhr!

EC Qualification Livestreams

Bulgarien - Montenegro am 22.03. um 18:00 Uhr

Ein Sieg zum Auftakt wäre wichtig für diese beiden Teams, denn es warten noch Gegner wie England oder Tschechien in der Gruppe.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Moldawien - Frankreich am 22.03. um 20:45 Uhr

Quali-Start für den Weltmeister. Frankreich holte bereits 2000 nach dem WM-Triumph auch den EM-Titel – der erste Schritt auf dem Weg zur Wiederholung soll in Chisinau gelingen.

Kommentator: Stefan Galler

Frankreich - Island am 25.03. um 20:45 Uhr

Der Weltmeister will in Gruppe H möglichst keine Punkte abgeben und ist turmhoher Favorit. Für Island wäre ein Unentschieden in Paris bereits ein unverhoffter Erfolg.

Kommentator: Stefan Galler / Experte: Alexis Menuge

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der sich seit seinem Start im August 2016 mit mehr als 8.000 Live-Events pro Jahr den Ruf als "Netflix des Sports" erarbeitet hat. In Europa kann man DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen.

Die Mitgliedschaft ist im ersten Monat kostenlos, nach dem Probemonat kostet DAZN 9,99 Euro monatlich. Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar. Betrieben wird das Streaming-Portal von der britischen Perform Group.

Qualität bei DAZN

DAZN strahlt alle seine Streams in HD aus. Außerdem bietet DAZN einige Features, um dem User eine bestmögliche Qualität zu bieten. So kann man beliebig zurückspulen und sich die Szenen seiner Wahl erneut anzuschauen.

Wie kann ich mich bei DAZN anmelden?

Die Anmeldung bei DAZN ist unkompliziert und dauert nicht lange. Um es so einfach wie möglich zu gestalten, kann man sich bei DAZN über verschiedene Geräte anmelden.

Web-Browser

iPhone, iPad oder Apple TV

Amazon-Gerät

Smart TV oder Spielekonsole

Unabhängig vom Gerät muss man für den kostenlosen Probemonat lediglich den Vor- und Nachnamen, die E-Mail-Adresse und Informationen zu den Zahlungsdetails angeben. Der erste Monat ist dann kostenlos, danach kostet das Abonnement 9,99 Euro. Sollte man die Mitgliedschaft wieder kündigen wollen, sind lediglich ein paar Klicks nötig.