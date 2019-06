EC Qualification-Livestream: Italien - Bosnien-Herzegowina am 11.06.

In Gruppe J zählen beide Mannschaften zu den Favoriten und wollen es nach der verpassten WM-Teilnahme 2018 in dieser Runde besser machen.

Kommentator: Franz Büchner / Experte: Christian Bernhardt



EC Qualification Livestreams

Island - Albanien am 08.06. um 15:00 Uhr

Island schraubt weiter an der zweiten Europameisterschafts-Teilnahme ihrer Geschichte. In Reykjavík trifft das Team von Trainer Erik Hamrén auf Albanien.

Russland - San Marino am 08.06. um 18:00 Uhr

In der Gruppe I ist Russland Favorit auf den zweiten Platz geich hinter dem WM-Dritten Belgien.

Weißrussland - Nordirland am 11.06. um 20:45 Uhr

Die Nordiren wollen sich nach 2016 erneut für eine EM-Endrunde qualifizieren, der Gegner aus Weißrussland, ex Bundesliga-Star Alexandr Hleb, war noch nie dabei.

