EC Qualification-Livestream: Irland - Georgien am 26.03.

Die Iren absolvieren nach dem Auftakt in Gibraltar nun ihr erstes Spiel vor heimischem Publikum. Für eine Chance auf die Endrunde ist ein Sieg zwingend nötig.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Irland - Georgien am 26.03. um 20:45 Uhr!

EC Qualification Livestreams

Georgien - Schweiz am 23.03. um 15:00 Uhr

Beide Teams haben ihre Gruppen in der Nations League gewonnen und somit auf jeden Fall noch eine zweite Chance, sollte es nicht klappen mit einem der ersten beiden Plätze. In Gruppe D sind Dänemark und Irland die härtesten Konkurrenten.

Kommentator: Guido Hüsgen

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Malta - Färöer-Inseln am 23.03. um 18:00 Uhr

In der UEFA Nations League holte Malta gegen die Färöer-Inseln vor ein paar Monaten insgesamt vier Punkte. In der Gruppe mit Spanien, Schweden, Norwegen und Rumänien gibt es für beide wohl nichts zu holen.

Rumänien - Färöer-Inseln am 26.03. um 20:45 Uhr

Im Nationalstadion in Bukarest finden bei der EM 2020 drei Gruppenspiele und ein Achtelfinale statt. Damit Rumänien als Gastgeber auch dabei ist, darf es gegen den Außenseiter keinen Zweifel über den Sieger geben.

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus den internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 9,99 Euro im Monat sichern.

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.

Qualität bei DAZN

DAZN strahlt alle seine Streams in HD aus. Außerdem bietet DAZN einige Features, um dem User eine bestmögliche Qualität zu bieten. So kann man beliebig zurückspulen und sich die Szenen seiner Wahl erneut anzuschauen.