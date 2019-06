EC Qualification-Livestream: Griechenland - Armenien am 11.06.

In Athen kommt es zum Aufeinandertreffen von Griechenland und Armenien – die Griechen wollen sich wieder für eine EM qualifizieren, nachdem sie 2016 in Frankreich zuhause bleiben mussten.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Griechenland - Armenien am 11.06. um 20:45 Uhr!

EC Qualification Livestreams

Island - Albanien am 08.06. um 15:00 Uhr

Island schraubt weiter an der zweiten Europameisterschafts-Teilnahme ihrer Geschichte. In Reykjavík trifft das Team von Trainer Erik Hamrén auf Albanien.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Russland - San Marino am 08.06. um 18:00 Uhr

In der Gruppe I ist Russland Favorit auf den zweiten Platz geich hinter dem WM-Dritten Belgien.

Weißrussland - Nordirland am 11.06. um 20:45 Uhr

Die Nordiren wollen sich nach 2016 erneut für eine EM-Endrunde qualifizieren, der Gegner aus Weißrussland, ex Bundesliga-Star Alexandr Hleb, war noch nie dabei.

Qualität bei DAZN

DAZN strahlt alle seine Streams in HD aus. Außerdem bietet DAZN einige Features, um dem User eine bestmögliche Qualität zu bieten. So kann man beliebig zurückspulen und sich die Szenen seiner Wahl erneut anzuschauen.

DAZN kostenlos testen

Wer gerne und viel Sport schaut, ist bei DAZN genau richtig aufgehoben. Der Streaming-Dienst bietet jährlich über 8.000 Live-Events aus der Welt des Sports an. Neben Fußball und US-Sport kann man auf DAZN auch andere Sportarten wie Tennis, Darts und Boxen sehen.

Und das Beste daran: Jeder kann DAZN 30 Tage kostenlos testen und sich vom Angebot sowie der Qualität überzeugen. Sollte man unzufrieden sein, kann die Mitgliedschaft mit wenigen Klicks gekündigt werden.

DAZN unterwegs empfangbar

Ein großer Vorteil von DAZN ist die Ungebundenheit. Egal ob im Schwimmbad oder am Fußballplatz des Heimatklubs - DAZN ist empfangbar. Dafür muss man einfach nur die App herunterladen und schon kann man seinen Lieblingssport über Smartphone und Tablet verfolgen.